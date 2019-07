Homem condenado a quatro anos de prisão por atropelar agente em Leiria

O Tribunal de Leiria condenou a quatro anos de prisão efetiva o homem que atropelou um agente da PSP e tentou colher outro antes de fugir.Mário Cravo, de 47 anos, negou a intenção de atropelar com um carro os agentes que o tentavam deter.O crime ocorreu em março do ano passado, em Outeiros da Gândara, Leiria, numa zona referenciada por tráfico de droga.Ao ser abordado pelos agentes, o arguido "abriu a porta do carro, engrenou a marcha atrás e pôs o carro em movimento, atingindo um polícia". O outro escapou por se ter desviado.Segundo a acusação, Mário Cravo abandonou o local e esteve duas semanas em fuga, até ser localizado e detido pela Polícia Judiciária de Leiria.O agente sofreu um traumatismo craniano e escoriações nas costas, pernas e braços.O Tribunal de Leiria deu como provados os crimes de homicídio qualificado na forma tentada e resistência e coação sobre funcionário, condenando ainda o arguido a pagar as despesas médicas hospitalares de tratamento do agente da PSP.