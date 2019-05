Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a quatro anos e cinco meses de prisão por violência doméstica em Baião

Agressões, físicas e psicológicas, do homem para com a vítima começaram após o casamento.

15:32

Um homem foi condenado a quatro anos e cinco meses de prisão efetiva por violência doméstica, em Baião.



O Tribunal de Baião condenou ainda o agressor a pagar uma indemnização de cinco mil euros à vítima.



As agressões, físicas e psicológicas, do homem para com a vítima começaram após o casamento.



Esta quinta-feira, a vítima falou em tribunal por videoconferência e pediu para, no momento, o arguido não estar presente, por até atrás do computador ter medo dele.