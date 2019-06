Homem condenado a seis anos e oito meses de cadeia por agredir enteados

O coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel considerou que, ao agredir os cinco enteados menores, em 2017, o arguido revelou ter uma "personalidade cobarde e mesquinha".O suspeito, de 42 anos, foi esta quarta-feira condenado a seis anos e oito meses de cadeia por cinco crimes de violência doméstica. As crianças atacadas tinham entre os quatro e os doze anos."Cada criança era não só maltratada como tinha de assistir às agressões de que as outras vítimas eram alvo. Sofreram duplamente: por si e pelos irmãos", disse a juíza, que condenou o arguido a pagar 500 euros a cada um dos menores.O acórdão deu como provado que os quatro rapazes e uma rapariga levaram bofetadas na cara e na cabeça e violentos puxões de orelha, na casa onde viviam, em Penafiel.O homem usava ainda um cinto revestido com fita cola para bater nas crianças. Todos os motivos eram pretexto para agressões: o facto de tirarem más notas, falarem alto ou não arrumarem os brinquedos. Os menores foram retirados à mãe, que continua a viver com o agressor.O arguido está a trabalhar na construção civil em Marselha, e faltou à leitura da decisão.A juíza presidente considerou que os testemunhos dos cinco menores, que agora residem com o pai, foram bastante credíveis. Uma das vítimas revela ter já stress pós-traumático devido aos factos graves praticados pelo arguido.O suspeito, que tem já um longo cadastro, ficou proibido de contactar as vítimas durante três anos e também impedido de uso e porte de arma. A juíza inibiu-o ainda do exercício das responsabilidade parentais durante o período de cinco anos.