O homem que deu nove facadas na companheira no apartamento do casal, em Salvaterra de Magos, foi condenado a sete anos de prisão efetiva por homicídio qualificado na forma tentada. Na leitura do acórdão, a juíza presidente sublinhou que “o crime impressiona pela quantidade de golpes e pelas cicatrizes profundas deixadas na vítima”, que sobreviveu apesar de ter sido atingida em órgãos vitais e ter estado em coma. O coletivo de juízes de Santarém diz que o homem “agiu com a intenção de matar a mulher”.