Homem condenado a três anos de pena suspensa por atear fogos na Feira em 2020

Um homem, de 39 anos, foi condenado a uma pena de prisão de três anos suspensa pelo mesmo período, pelo tribunal da Feira, por ter provocado dois incêndios em, 2020, em Santa Maria da Feira. Segundo a acusação, o arguido ateou dois fogos, em pinhais, no espaço de dez minutos, no dia 23 de Agosto. As chamas destruíram cerca de 3500 metros quadrados de floresta.O homem foi condenado por um crime de incêndio florestal. O coletivo de juízes considerou que a maioria dos fatos constantes na acusação ficaram provados.Durante o julgamento, o arguido manteve a medida de coacção de prisão domiciliária."Tem de ter a consciência de que fez algo muito é grave e deve aproveitar a oportunidade que o tribunal lhe está a dar. Caso contrário terá um futuro muito negro", disse o juiz presidente durante a leitura do acórdão.Como pena acessória, o arguido terá de se submeter a um tratamento à toxicodependência.