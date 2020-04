Homem condenado a três anos e oito meses de prisão por violar e infetar filha com gonorreia

O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou um homem de 29 anos, distribuidor de carnes, a três anos e oito meses de prisão por ter abusado da filha, de 8 anos, no ano passado.Além da violação, o homem estava infetado com gonorreia (doença sexualmente transmissível), que acabou por passar à filha.Ficou proibido de exercer o poder paternal durante oito anos e ainda terá de pagar cinco mil euros à criança. O crime aconteceu num pinhal quando o pai e a menor estavam a viajar para a casa da avó paterna, durante um fim de semana (os pais estão separados) que passou com o progenitor.O homem confessou o crime e mostrou estar arrependido.