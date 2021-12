O Tribunal de Coimbra aplicou, esta segunda-feira, uma pena de dois anos e meio de prisão, suspensa por quatro, a um homem que abusou sexualmente de uma amiga da filha.Os factos ocorreram no ano letivo de 2019/2020. A vítima, na altura com 13 anos, era colega de escola da filha do agressor e frequentava a sua casa. Era nessa altura que ocorriam os abusos.