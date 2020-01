Homem condenado por agredir árbitro

Um homem de 48 anos foi condenado pelo Tribunal da Marinha Grande e está proibido de voltar a entrar em recintos desportivos durante um ano e três meses, por ter agredido um árbitro, logo após o final de um jogo de futebol do escalão infantil, no campo de futebol da Portela, em março 2017.O homem foi condenado numa pena de multa de 720 euros, pelo crime de invasão da área do espetáculo desportivo e a seis meses de prisão, substituída por uma multa de 480 euros, por ofensas à integridade física qualificada. Terá ainda de indemnizar o "árbitro ofendido" em mil euros.No essencial, resultou provado que "o arguido introduziu-se naquele recinto desportivo e dirigiu-se ao árbitro, agarrando-o pelos colarinhos da camisola e pelo pescoço, abanando-o".Foi "impedido de continuar por terceiros", que foram em auxílio do árbitro, mas "ainda tentou voltar a aproximar-se", diz a sentença.