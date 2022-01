Um homem, de 64 anos, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Peniche a internamento e tratamento psiquiátrico pelo crime de ofensa à integridade física qualificado e agravado pelo uso de arma branca contra um médico que o atendeu na Urgência do hospital de Peniche, em fevereiro de 2019.Foi dado como provado "o uso de uma faca de mato, que espetou duas vezes na coxa direita do clínico, o qual ainda foi agredido na face, com o cabo".