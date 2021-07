Homem condenado por invadir Câmara de Abrantes munido de um gravato

Jorge Ferreira Dias, o antigo empresário milionário que invadiu uma reunião da Câmara de Abrantes munido de um gravato, foi condenado a ano e meio de prisão, pena suspensa.





O Tribunal de Santarém deu como provado que o arguido, de 65 anos, teve intenção de perturbar a sessão devido ao longo diferendo legal que mantém com a autarquia, levando um pau que serve para pastorear gado, mas sem a intenção expressa de agredir os sete elementos do executivo e os três funcionários da câmara na sala. O empresário, que estava com pulseira eletrónica, foi condenado por um crime de ameaça agravada, um de coação contra órgão constitucional e dois de ofensa à integridade física. O tribunal deu como não provada a agressão ao presidente.