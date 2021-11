Manuel Rodrigues, de 80 anos, foi esta setxa-feira condenado, no Tribunal de Aveiro, a 17 anos por ter matado com dois tiros de caçadeira a ex-companheira, Arminda Monteiro, em Esmoriz, Ovar.Acabou absolvido de detenção de arma proibida e de violência doméstica, mas terá de pagar uma indemnização de 85 mil euros ao filho da vítima. "Arminda foi morta por causa dos ciúmes. Todas as pessoas têm o direito a pôr termo a uma relação", disse a juíza-presidente, ao ler a sentença.