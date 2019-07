Homem condenado por matar gata em Lisboa

O homem de 78 anos que, em março do ano passado, matou uma gata à paulada e atirou o corpo para um caixote do lixo, em Chelas, Lisboa, foi segunda-feira condenado a 12 meses de prisão, suspensos desde que pague 750 euros à União Zoófila.O tribunal criminal de Lisboa considerou que o arguido atuou "com dolo direto e de forma cruel". Na definição da medida da pena pesou ainda o impacto que o caso gerou após ter sido noticiado peloOs maus-tratos a animais, agravados pela morte, permitem até 2 anos de cadeia.A pena foi suspensa pela falta de antecedentes do arguido e a multa corresponde a um mês da reforma do homem, denunciado por vizinhos.