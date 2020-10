O Tribunal de Almada condenou um homem, de 50 anos, a três anos e 10 meses, com pena suspensa, por pornografia de menores agravada.Ficou provado que, em outubro de 2016, "fez captação, a partir do seu computador, de centenas de vídeos e fotos de cariz explicitamente sexual", com menores de 16 anos.Publicou os conteúdos e divulgou-os. Tem de receber tratamento psiquiátrico de sexologia e fica 5 anos proibido de trabalhar e exercer atividades com menores.