Um recluso do Estabelecimento Prisional de Coimbra, com cerca de 20 condenações por diversos crimes, foi esta quinta-feira punido com mais 6 anos e meio de prisão, por tráfico de estupefacientes agravado.



A droga era levada por uma mulher de 60 anos, que foi condenada a 5 anos, pena suspensa. O Tribunal de Coimbra deu como provados todos os factos da acusação.





"A droga era destinada a parceiros na prisão", referiu o juiz, destacando que o arguido não é consumidor.