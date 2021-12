André ‘Pirata’, 30 anos, voltou a ser condenado. Desta vez foi sentenciado a seis anos de cadeia por crimes de furto qualificado, burla informática e roubo, em concurso aparente com o crime de sequestro. Os ataques foram cometidos entre maio e setembro de 2020, e o cadastrado, em pelo menos duas situações, roubou carros no bairro da Pasteleira, no Porto, para poder ir visitar a avó, em S.