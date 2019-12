Homem condenado por violar 'esposa' da Internet com objeto em madeira

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação, a 5 anos e meio de cadeia, de um homem da Charneca de Caparica, Almada, que atraiu uma brasileira pela internet, violando-a com um objeto em madeira no primeiro dia em Portugal.Segundo o Ministério Público, conheceram-se no Facebook e ela aceitou casar. Em fevereiro de 2017, ele pagou o avião à vítima e à chegada a Lisboa levou-a para casa e quis sexo, utilizando "um objeto de madeira, que ele próprio construíra, na vítima, apesar de esta ter reagido contra".Até novembro de 2017 foi alvo de violência. A primeira condenação foi em julho.