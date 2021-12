Cerca de 24 horas depois de ter morto Samir Landim, de 27 anos, com cinco disparos de arma de fogo no peito e no pescoço, no decorrer de uma festa de Natal realizada num barracão nas Terras da Costa, Costa de Caparica, Almada, um homem da mesma idade entregou-se à Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal. Estava acompanhado de um advogado e confessou o homicídio do jovem cabo-verdiano.