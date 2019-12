Homem conhecido por fugir do TIC do Porto detido após tentar assaltar motorista da Uber

Shevchenko', é bastante jovem mas já esteve preso por crimes de furto qualificado. Cumpriu 10 meses de prisão efetiva por furtos em Gondomar, onde operou em conjunto com os tios.



Cinco meses após sair da cadeia, Hugo vai agora ser presente a juiz.

O homem que ficou conhecido por fugir do Tribunal de Instrução Criminal do Porto foi detido durante a noite desta quarta-feira, após tentar assaltar um motorista da Uber.Hugo Saraiva, de 20 anos, abordou um motorista da Uber na zona do Campo Mártires da Pátria, para que este o transportasse. No entanto, quando questionado, o motorista terá respondido ao homem que não podia aceder ao seu pedido, uma vez que a plataforma não trabalha dessa forma.Quando recebeu esta resposta, Hugo tentou retirar o telemóvel ao condutor, que o agarrou por um dos braços, puxou para o interior da viatura e transportou cerca de 1 km, até à esquadra do Infante, no Porto.Recorde-se que Hugo Saraiva, também conhecido por '