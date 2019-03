Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem constituído arguido por balear cão em Soure

Arguido terá baleado um cão que invadiu um terreno do qual ele será proprietário.

17:16

Um homem de 58 anos foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência por alegadamente ter infligido maus tratos a animais, em Soure, distrito de Coimbra, anunciou esta sexta-feira a GNR.



De acordo com uma nota do Comando Territorial da GNR em Coimbra, enviada esta sexta-feira à agência Lusa, um homem foi constituído arguido, na quinta-feira, por "suspeita da prática do crime de maus tratos a animais, na localidade de Soure".



O arguido, que, entretanto, ficou "sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência", terá baleado um cão que invadiu um terreno do qual ele será proprietário.



A detenção do suspeito ocorreu no âmbito de uma "investigação por maus tratos a animais, que decorre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.



Um canídeo ter-se-á introduzido "num terreno alheio e, alegadamente, o proprietário do terreno baleou-o gravemente", refere ainda GNR.



Dando cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, militares da GNR, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, apreenderam, ainda no âmbito da mesma operação, duas caçadeiras, 36 cartuchos e uma cartucheira em cabedal.