Depois de assassinar, esta quinta-feira de manhã, a mulher a tiro, no apartamento onde viviam, em Raimonda, Paços de Ferreira, José Alves, de 89 anos, ligou à sobrinha. Pediu que fosse até sua casa e quando já lá mostrou-lhe o corpo de Maria Assunção Alves, de 93 anos, caído na cozinha."Ligou-me, disse que tinha cometido uma tragédia e pediu que eu fosse lá a casa. Quando cheguei disse : ‘Vou preso, vou passar os meus últimos dias na cadeia. Matei-a com dois tiros, discutimos porque ela tinha amantes.’ Eu disse-lhe que não podia estar bem, que a minha tia já tinha 93 anos", contou aoArminda Machado, sobrinha do casal.José - que foi detido no local - contou à sobrinha que deu um tiro na cabeça da mulher quando aquela estava sentada numa cadeira. A idosa levantou-se e foi atingida uma segunda vez. O homicida entregou a arma à GNR, tendo o caso depois passado para a Polícia Judiciária do Porto.Será esta sexta-feira presente a tribunal. Os maus-tratos eram frequentes e em maio a idosa foi agredida com uma cadeira. "A minha tia pedia-me que não contasse nada porque ele batia-lhe. Disse-me que vivia com um monstro", disse Arminda.Nessa situação, a idosa mudou a versão e negou tudo às autoridades. A Justiça não conseguiu seguir com o caso.Após a agressão em maio, a idosa foi levada para o hospital. "A médica errou. Não chamou logo as autoridades e deixou a minha tia voltar para casa do agressor", contou a sobrinha Rosa Araújo, que se mostrou ainda revoltada com a Justiça.Segundo as autoridades, o agressor, que foi emigrante em França, usou uma pistola 6.35 mm que estaria ilegal. O homem consumia ainda bebidas alcoólicas em excesso. As autoridades tentam apurar se teria algum problema mental.