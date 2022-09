Uma mulher de 38 anos foi morta pelo namorado, de 36, com um golpe profundo no pescoço feito com uma garrafa partida, no centro de Odivelas. O agressor foi denunciado por testemunhas e intercetado pela PSP ainda coberto com o sangue da vítima. O crime, cometido ao final da noite de domingo, provocou a 22ª vítima mortal de violência doméstica em 2022, já mais que as 18 de todo o ano passado.









Cleidisalete Silva e o namorado, Carlos Pinheiro, tinham uma relação muito conturbada há cerca de um ano. Vizinhos contaram ao CM que a PSP “foi chamada a intervir dezenas de vezes, devido a discussões e agressões na via pública”. As mesmas fontes recordam um cenário de consumo de álcool e droga por parte de ambos, que potenciava a violência. Desde que começaram a viver juntos registaram-se na PSP pelo menos uma dezena de queixas mútuas por violência doméstica.

Na noite de domingo, nova discussão. Após as 21h00, testemunhas viram Cleidisalete e Carlos a trocar insultos na via pública, no cruzamento entre as avenidas Guilherme Gomes Fernandes e Dom Dinis. Existe pelo menos um vídeo, feito por um transeunte, que captou o que parecem ter sido os últimos momentos de vida de Cleidisalete. Os namorados trocam agressões e a cabo-verdiana de 38 anos atinge o namorado com uma garrafa de vinho, que depois pousa no chão e se parte.

Homem corta pescoço à namorada com garrafa partida na via pública em Odivelas

Em segundos, Carlos pega nos cacos de vidro e, em plena via pública, desfere um golpe profundo no pescoço da namorada. A vítima cai no chão, inanimada, a perder muito sangue. O agressor, com a cara, mãos e braços e parte da roupa cobertos de sangue, afasta-se lentamente do local. A PSP e os bombeiros chegaram entretanto e foram testemunhas a denunciar Carlos Pinheiro à PSP. O homicida foi intercetado, garantindo aos polícias ter agido “sem querer”. Ficou detido e foi esta segunda-feira presente a tribunal, que decretou a prisão preventiva. A investigação está agora a cargo da Judiciária.





Os bombeiros de Odivelas e técnicos do INEM concentraram-se, por seu turno, na assistência a Cleidisalete, mas a mulher esvaiu-se em sangue. O óbito da mulher acabaria por ser confirmado ainda no local do crime.







Mulher assassinada teve filho retirado



Cleidisalete Silva tem um filho com cerca de oito anos que foi institucionalizado há vários anos, segundo vizinhos, na sequência de um processo de proteção do menor.





“Se não te calas, mato-te”, avisou



Antes do golpe fatal, Carlos Pinheiro avisou a mulher. “Estou farto de te ouvir, se não te calas, mato-te!”, gritou à frente de várias testemunhas que nada puderam fazer.





Marcas visíveis de outras agressões



Carlos Pinheiro tinha ferimentos visíveis na cara e cabeça – cortes, pensos e pontos – resultados de agressões da namorada nos dias anteriores ao crime.