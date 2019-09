Um homem sofreu esta segunda-feira diversos cortes no braço e na cara, durante uma rixa com vizinhos em que se envolveu, em Carnaxide, Oeiras.O alerta foi dado pelas 13h45.Fonte da PSP disse aoque a patrulha da esquadra de Carnaxide, à chegada, constatou os ferimentos sofridos pelo homem, com cerca de 30 anos.Foi o próprio a confirmar, primeiro à PSP e depois aos bombeiros de Carnaxide, que se feriu a si próprio com uma faca durante a rixa. Recusou ir ao hospital.