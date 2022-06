Homem dá cabeçada na barriga de mulher grávida no Seixal

Dois polícias de folga salvaram uma mulher grávida de ser agredida pelo companheiro. O caso aconteceu no dia 25 de maio, no Seixal.Os agentes repararam que um jovem estava a discutir de forma exaltada com a companheira. Perante os gritos, os dois polícias aproximaram-se lentamente e, numa questão de segundos, viram o suspeito a empurrar a vítima e dar-lhe uma cabeçada na zona do peito.O suspeito, de 18 anos, ainda lhe deu uma chapada no braço.Os polícias identificaram-se de imediato e ordenaram o suspeito que parasse com as agressões à mulher grávida.O homem foi detido e conduzido à esquadra do Laranjeiro.