Homem danifica 13 viaturas e várias lojas em Alhandra

Um homem danificou, quarta-feira de manhã, pelo menos treze carros e perto de seis estabelecimentos comerciais, no centro de Alhandra, Vila Franca de Xira, provocando a indignação dos moradores.O vândalo não foi apanhado em flagrante mas já estará identificado pela PSP, confirmou aofonte policial, após ter sido apontado por populares. Os carros ficaram com danos na chapa e com os retrovisores partidos.Entre os negócios atingidos estarão dois cabeleireiros, duas coletividades, uma loja de informática e um museu, que ficaram com as montras destruídas.