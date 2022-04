Homem danifica pelo menos 34 carros e ataca PSP no domingo de Páscoa

Numa só madrugada, no domingo de Páscoa, o homem, de 28 anos, causou estragos em pelo menos 34 carros e motas, e ainda em vários caixotes do lixo, na zona de Alcântara, em Lisboa. Alertada para a onda de vandalismo, uma patrulha da PSP conseguiu deter o autor do crime em flagrante, foi este sábado anunciado pela força de segurança.O homem partiu espelhos e retirou antenas de automóveis que se encontravam estacionados nas ruas D. João de Castro e da Aliança Operária e ainda na Calçada da Tapada, onde acabou por ser apanhado pelos agentes. Ao perceber que ia ser detido, reagiu com violência, agredindo um dos polícias para tentar a fuga. Foi manietado e presente a tribunal, decorrendo agora um processo-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.Apesar de ter provocado danos em mais de três dezenas de viaturas, à data dos crimes apenas um dos proprietários tinha ainda formalizado queixa junto da polícia. "Devia haver mais patrulhamento na zona, porque a partir das 23h00 é sempre um problema. São pancadas e pontapés nos carros", lamentou ao, na altura, um morador.