Homem de 18 anos condenado a quatro anos e oito meses de prisão por agressão a jovem no Porto

O jovem de 18 anos que agrediu violentamente um rapaz de 15 anos foi esta quinta-feira condenado a quatro anos e oito meses de prisão por dois crimes de ofensa à integridade física pelo Tribunal de São João Novo, no Porto.

O jovem de 15 anos foi violentamente agredido jovem com um pontapé na zona da cabeça e caiu desamparado num patamar de granito nos Jardins da Cordoaria, no Porto, em novembro de 2018.





O jovem, que bateu com a cabeça no chão, esteve em coma durante 30 dias, foi submetido a várias cirurgias e ficou com com graves sequelas irrecuperáveis.