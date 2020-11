Um homem de 20 anos, que no ano passado concretizou um roubo de 358 mil € num hotel de Lisboa, foi detido pelas autoridades, que lhe imputam ainda um assalto a uma casa e o furto de dois veículos.De acordo com o Ministério Público, deu a entender "com as mãos nos bolsos" que tinha uma arma, ordenou que não olhassem para si e o cúmplice foi à ourivesaria do hotel e, com martelo, partiu a montra e roubou artigos.Ficou em prisão preventiva.