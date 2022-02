Homem de 20 anos ferido num despiste em Oliveira de Azeméis

Um homem, de 20 anos, ficou ferido, esta noite de domingo, na sequência de um despiste de um carro, seguido de capotamento, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na avenida dos Descobrimentos, no troço da estrada nacional 227, em Nogueira do Cravo.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira.Foram acionados sete operacionais, duas viaturas dos bombeiros e uma ambulância de suporte imediato de vida. A GNR investiga as causas do acidente.