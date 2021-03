O alerta partiu de vizinhos, que se aperceberam do risco que uma mulher corria às mãos do companheiro, de 21 anos, que a espancavam em casa, em Marvila, Lisboa.A PSP mobilizou uma patrulha para o local e, "com consentimento da vítima", irrompeu pela habitação, detendo o agressor, foi esta quarta-feira revelado.A vítima seguiu para uma casa-abrigo e os polícias fizeram buscas que revelaram várias armas brancas, incluindo um sabre, e parafernália de droga. Ficou em preventiva.