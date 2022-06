Homem de 21 anos viola jovem em festa de passagem de ano

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 21 anos, pela por suspeitas de ter violado uma jovem de 19 anos, na noite de passagem de ano na Figueira da Foz.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu durante uma festa particular, realizada numa habitação, em que estavam presentes o arguido e a vítima. O homem "surpreendeu a vítima no quarto onde ela se encontrava a descansar e constrangeu-a a manter um relacionamento sexual".

A vítima acordou sobressaltada, reagiu e conseguiu libertar-se do arguido. Transtornada, começou a gritar por ajuda, altura em que o arguido se pôs em fuga, para parte incerta.

O arguido, de 21 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com recurso a meios técnicos de controlo à distância, e proibição de contactos com a vítima.