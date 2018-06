Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 22 anos violava menores na sua casa

Agressões ocorriam na casa que o detido e as vítimas partilhavam, em Pontével, no concelho do Cartaxo.

Por José Durão | 10:37

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 22 anos, sobre o qual recaem fortes suspeitas de praticar crimes de agressão sexual a duas jovens menores de 15 anos. Segundo os factos apurados, até agora pelo Ministério Público e pela PJ, as agressões ocorreram na quarta-feira passada, dia 30 de maio, na casa que o detido e as vítimas partilhavam, em Pontével, no concelho do Cartaxo.



Na sexta-feira, dois dias depois, o arguido foi presente a um juiz de instrução do tribunal de Santarém, que concordou com a posição do Ministério Público e decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, por acreditar existir "atual e premente perigo de fuga, dada a nacionalidade do indivíduo", revelou fonte do tribunal.



O homem está fortemente indiciado da prática de um crime de violação agravada consumada, em concurso real com um crime de importunação sexual agravada e de dois crimes de coação sexual, ambos também agravados e consumados. A investigação vai agora continuar no Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, coadjuvado pela Polícia Judiciária.