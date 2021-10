Homem de 23 anos detido por tentar matar rival a tiro à porta de café em Braga

Um traficante de droga, de 23 anos, está detido na PJ de Braga por ter tentado matar um jovem, de 25 anos, baleando-o na madrugada de ontem na esplanada de um café no Fujacal, em Braga. Carlos Galiano foi atingido no abdómen duas vezes e teve de ser operado de urgência, mantém-se internado em estado crítico.



O arguido, que está indiciado de um crime de homicídio na forma tentada, entregou-se ontem à tarde na PSP, confessando o crime e alegando tratar-se de um ajuste de contas com a vítima.

A PJ de Braga está a investigar e continua a realizar diligências para identificar todos os envolvidos na tentativa de homicídio. O arguido vai ser presente ao tribunal para primeiro interrogatório judicial.