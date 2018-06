Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 23 anos morre afogado em Abrantes

Vítima divertia-se com um grupo de amigos quando desapareceu no rio.

20:27

Um jovem de 23 anos morreu esta quarta-feira afogado na barragem de Castelo de Bode, em Abrantes. A vítima divertia-se com os amigos quando desapareceu no fundo do rio.



O alerta foi dado às 18h38 e até à chegada do Bombeiros de Santarém, ainda distantes do barragem em questão, o grupo conseguiu, após várias tentativas, resgatar o amigo para a margem.



Quando as equipas médicas chegaram, este encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Após várias tentativas de reanimação, foi declarado o óbito.



O médico presente na ocorrência contactou um psicólogo para se dirigir ao local e ajudar o grupo de amigos que acompanhavam a vítima.



No local estiveram quatro viaturas dos bombeiros e uma embarcação que acabou por não ser necessária.