Um homem de 23 anos, casado e com filhos, foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa por ter violado uma menina de 13, que por dificuldades económicas tinha ido viver para um bairro de Cascais onde o predador sexual reside.





Os vários abusos sexuais ocorreram entre maio e junho. Mesmo perante as dificuldades económicas da vítima, o predador coagiu-a para sexo, ameaçando-a e à família de morte. A progenitora terá descoberto, através do telemóvel da filha, e fez queixa à GNR. A secção de Crimes Sexuais da PJ de Lisboa ficou com a investigação e na quinta-feira deteve o predador.