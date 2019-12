Um homem de 23 anos, considerado muito violento, foi preso pela PJ de Lisboa por ter atingido com dois tiros de pistola outro homem, de 33, com quem já tinha tido divergências.O crime ocorreu a 11 de agosto, na zona da Alta de Lisboa. A vítima foi submetida a várias intervenções cirúrgicas e ficou com sequelas irreversíveis.O agressor escapou da zona e só foi preso na segunda-feira. Presente a juiz, ficou em prisão preventiva.