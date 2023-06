Homem de 24 anos detido por abusar sexualmente de uma criança em Vila Nova de Famalicão

Um homem de 24 anos foi detido por suspeita de abusar sexualmente uma criança de 11 anos, na passada sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão.De acordo com a Polícia Judiciária, os factos ocorreram na casa do suspeito quando a vítima foi deixada ao seu cuidado por familiares. O homem cumpria a medida de coação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, por crimes de furto e roubo.O suspeito aproveitou-se da "relação de confiança com a menor", refere a PJ.O detido vai ser presente às autoridades para a aplicação das medidas de coação.