Homem de 24 anos detido por suspeita de três crimes de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 24 anos, por suspeita de três crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida. O caso remonta a 15 de julho, no bairro da Pasteleira, no Porto.



Em comunicado, a PJ explica que o suspeito, residente no grande Porto, "empunhando uma espingarda do tipo shotgun, disparou contra três homens, de 47, 51 e 56 anos de idade, atingindo-os e provocando ferimentos graves a uma das vítimas e ferimentos ligeiros às duas restantes".





O detido já com antecedentes criminais pelos crimes de roubo, sequestro, detenção de arma proibida e tráfico de droga vai agora ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.