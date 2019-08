Homem de 24 anos detido por tráfico de estupefacientes em Vila Nova de Foz Côa

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem com 24 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi detido na quarta-feira, através do Posto Territorial de Vila Nova de Foz Côa, no âmbito de uma fiscalização rodoviária, na posse de 45 doses de anfetaminas, 18 doses de MDMA, 2,5 doses de canábis e de um selo de LSD.O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa para aplicação de eventuais medidas de coação.