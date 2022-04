Homem de 24 anos morre em despiste de carro em Amarante

Um jovem, de 24 anos, morreu, esta madrugada de sábado, no despiste do carro em que seguia, na rua da Igreja, em Fregim, no concelho de Amarante.



O alerta foi dado às 1h30. Ao que o Correio da Manhã apurou, o homem estaria a conduzir com a cabeça de fora, tendo embatido com a mesma numa árvore. De seguida, o carro acabou por se despistar.





No local, estiveram os Bombeiros de Amarante, com seis elementos e três viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante e uma equipa de psicólogos do INEM.As causas do despiste e as razões pelas quais o condutor estaria a conduzir com a cabeça de fora da viatura são desconhecidas. O Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR esteve no local e está a investigar.