Homem de 24 anos reincidente em violência doméstica fica em prisão preventiva em Ílhavo

Um homem, de 24 anos, reincidente no crime de violência doméstica, que foi detido pela GNR em Ílhavo, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito foi presente ao Tribunal de Aveiro que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa.

O homem foi detido na terça-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro, pela prática do crime de violência doméstica, na localidade de São Salvador, concelho de Ílhavo.

"O suspeito, com antecedentes neste tipo de crime e já sujeito a pulseira eletrónica desde setembro de 2019, manteve uma conduta agressiva e violenta, através de ameaças, injúrias e perseguições à sua ex-companheira de 21 anos", refere a mesma nota.