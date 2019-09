Homem de 25 anos julgado por matar jovens na estrada

O excesso de velocidade esteve na origem do violento despiste, seguido de um duplo atropelamento mortal, que ocorreu em julho de 2017, no centro de Vila do Conde. Esta foi a conclusão do Ministério Público, que acusou o condutor pelas mortes de Sónia Pereira e de Vítor Fernandes, de 19 e 24 anos. O arguido seguia a mais de 100 km/h, o dobro do limite naquela zona.O homem, de 25 anos, começou a ser julgado esta semana no Tribunal de Matosinhos. Está acusado de dois crimes de homicídio por negligência na forma grosseira. Na primeira sessão, voltou a reiterar o que já tinha dito no inquérito. Garantiu que não sabe o que aconteceu e que nem sequer tem memória de ter atingido os jovens, que seguiam de madrugada no passeio e foram projetados durante cerca de 30 metros."O sinistro e consequentes mortes apenas ocorreram em virtude de o arguido não colocar na condução a atenção e faculdades necessárias, que devia e podia. Conduziu em velocidade excessiva", diz a acusação, na qual o procurador do Ministério Público pede ainda que o arguido, que está em liberdade, fique inibido de conduzir.Os testes realizados ao arguido revelam que o mesmo não estava sob a influência de álcool ou de drogas. O jovem, que tinha estado no café com amigos antes do acidente, pedia na sua contestação que a centralina do carro que conduzia fosse alvo de uma perícia exaustiva.O carro conduzido por Rui despistou-se, invadiu a faixa contrária e atingiu os dois jovens.A viatura ainda colidiu contra um muro, causando a destruição do mesmo. As duas vítimas tiveram morte imediata.