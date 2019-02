Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 25 anos morre queimado num barraco em Barcelos

Mariano Garcia dormia sozinho num barraco onde guardava todo o tipo de materiais que coletava do lixo.

Por F.V. | 06:00

Mariano Garcia, 25 anos, dormia sozinho num barraco onde guardava todo o tipo de materiais que coletava do lixo.



Este sábado de madrugada, o barraco ardeu e os familiares, que vivem no mesmo acampamento, em Fornelos, Barcelos, extinguiram as chamas. Só de manhã encontraram o cadáver carbonizado no meio dos escombros.



"Viram o barraco a arder, mas acharam que ele tinha conseguido fugir. Apagaram o incêndio e foram dormir. Só este domingo de manhã é que o viram ali morto", contou ao CM Paulo Soares, cunhado da vítima.



O corpo foi removido para a morgue ao início da tarde. A PJ investiga.