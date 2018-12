Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 26 anos ataca amigo e diz que o ama

Policarpo, que inventou ser estudante de Medicina, está em prisão domiciliária e foi agredido no tribunal por amigos da vítima.

Por A.I.F. | 01:30

Policarpo Pereira, de 26 anos, confessou esta quarta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, que esfaqueou um amigo em fevereiro.



Alegou que se envolveram em agressões e que o ataque foi acidental.



"Esbracejei e dei-lhe mais que uma facada. Depois pedi desculpa e disse que o amava", disse o arguido, que alegou ter uma "amizade muito especial" com o ofendido.



Já a vítima alegou que foi atacada quando dormia no carro e levou ainda com um bloco de cimento na cabeça.



