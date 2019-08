Homem de 26 anos detido por esfaquear familiar após discussão na rua

"O detido cruzou-se na via pública com a vítima - seu familiar, entraram em confronto direto, tendo o suspeito desferido um golpe perfurante no abdómen da vítima", divulgou a PSP.



A vítima foi encaminhada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica, mas não corre risco de vida.



Ao detido foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.











