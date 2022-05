Homem de 26 anos morre em acidente de mota em Mirandela

Rafael Santos, de 26 anos, morreu, na última madrugada, na sequência de um acidente de viação, entre um motociclo e um automóvel ligeiro, na zona dos semáforos, junto ao cruzamento de acesso ao hospital de Mirandela.A vítima, que conduzia a mota, ainda foi transportada para o serviço de urgência e sujeito a manobras de reanimação, mas o óbito viria a ser declarado, alguns minutos depois."Recebemos o alerta de um acidente à 01h42 da manhã e, quando os operacionais chegaram ao local depararam-se com um homem em paragem cardiorrespiratória, ainda por baixo das estruturas da mota, ainda tentaram manobras de reanimação e dada a proximidade do hospital foi evacuado rapidamente para a urgência, mas depois foi declarado o óbito", explicou o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Soares.A vítima mortal deste acidente era natural de Lamas de Orelhão, no concelho de Mirandela.São ainda desconhecidas as circunstâncias em que aconteceu o acidente que estão a ser investigadas pela PSP, que tomou conta da ocorrência.O condutor do automóvel ligeiro não sofreu qualquer ferimento. Ao que apuramos, após ter sido sujeito ao teste de alcoolémia, registou uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por Lei.No local do acidente, estiveram 6 elementos dos bombeiros de Mirandela, com duas viaturas, e ainda a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM.