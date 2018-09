Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 26 anos tinha lança-granadas em casa

Foram apreendidas armas de guerra, notas falsas e explosivos no Entroncamento.

Por José Durão | 08:41

A PSP de Santarém apreendeu um autêntico arsenal de guerra no carro e em casa de um homem de 26 anos, residente no Entroncamento, por posse de armas e munições proibidas. Entre os objetos apreendidos, consta um LAW (tubo lança-granadas), armas de fogo, explosivos e munições várias. Os agentes respondiam a uma denúncia de violência doméstica que estaria a decorrer na casa do agora arguido.



Chegados ao local, para se inteirarem dos factos, o homem e a companheira dirigiram-se à PSP e garantiram que não haveria justificação para alerta. Os agentes não ficaram convencidos com a explicação, e depois de obterem mandados de busca para o carro e para a casa, encetaram diligências e depararam-se com todo o material que acabou por ser apreendido. Para além do armamento e explosivos, a PSP recuperou ainda ao suspeito três maços de papel com imitações de notas de 20 euros.



O homem foi detido, constituído arguido e apresentado em tribunal para primeiro interrogatório, na segunda-feira, onde lhe foi decretado termo de identidade e residência. Vai agora aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.



PORMENORES

Origem das armas

A investigação da PSP ainda está a tentar apurar onde é que o arguido conseguiu obter o armamento apreendido e qual a finalidade que pretendia dar-lhe.



Arma antitanque

O LAW (lança-granadas) recuperado em casa do arguido é uma arma antitanque de calibre militar. Consiste num sistema de dois tubos, um no interior do outro, e dispara munição única, de 66 milímetros. O armamento é usado por exércitos de países como os EUA, Reino Unido, Finlândia, Vietname e Turquia, entre outros.