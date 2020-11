Homem de 27 anos assalta em Lisboa e é preso no Porto

O homem, de 27 anos, integrava um grupo que nas últimas semanas agrediu transeuntes, fugindo com carteiras e telemóveis das vítimas.



Um ladrão que cometeu vários roubos violentos entre o Parque das Nações e Santa Apolónia, em Lisboa, foi detido pela PSP na estação da Campanhã, no Porto.O homem, de 27 anos, integrava um grupo que nas últimas semanas agrediu transeuntes, fugindo com carteiras e telemóveis das vítimas.

O caso estava nas mãos da Divisão de Investigação Criminal, que ao saber da presença do suspeito no Porto avançou rapidamente para a detenção.



Ainda se tentou esquivar com um documento de identificação alheio, mas em vão. Já está em prisão preventiva.