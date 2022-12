Homem de 27 anos detido por tráfico de droga em Águeda

Um homem, de 27 anos, foi detido, pela GNR de Águeda, na tarde tarde desta sexta-feira, pela suspeita do crime de tráfico de drogas, em Águeda. Durante as diligências, a autoridade apreendeu estupefacientes (haxixe e cocaína) que estavam dissimulados nos orgãos genitais do detido.O suspeito foi intercetado, em Oronhe, durante uma fiscalização rodoviária. Durante as diligências, a GNR, além de 8,7 gramas de haxixe e 1,4 gramas de cocaína, apreendeu um bastão extensível. No entanto, durante uma operação de buscas domiciliárias, já com a intervenção do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Águeda, foi ainda apreendido mais 29,5 gramas de haxixe e2,4 gramas de cocaína.A autoridade apreendeu, também, 300 euros em numerário, duas facas de corte com resíduos de haxixe, uma balança de precisão e um petardo.O detido foi constituído arguido e é suspeito dos crimes de tráfico de estupefacientes e de posse de arma proibida. O suspeito ficou em liberdade e ficou notificado para se apresentar, na próxima segunda-feira, às autoridades judiciais.