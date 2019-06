Homem de 27 anos detido por violação e pornografia infantil

A Polícia Judiciária identificou o deteve um homem de 27 anos pela prática dos crimes de pornografia de menores e violação agravada de uma, atualmente, com 14 anos.Segundo o comunicado da PJ enviado às redações, os crimes ocorreram desde 2017 até à atualidade. O suspeito abordou a vítima através das redes sociais e convenceu-a a "enviar-lhe fotos e vídeos em que retratasse a sua nudez, tendo posteriormente coagido a mesma a suportar relações sexuais efetivas, sob ameaça de divulgação dos conteúdos digitais", pode ler-se.O detido utilizava perfis falsos para comunicar, através da Internet, com as potenciais vítimas.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", termina.