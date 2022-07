Um homem, de 27 anos, foi morto à facada na madrugada desta segunda-feira, na Amadora. De acordo com fontes policiais, a vítima estava a passar na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, a poucos metros da estação da CP, pelas 03h00, quando se cruzou com um outro homem, seu conhecido. Por motivos ainda não apurados, os dois iniciaram uma discussão e depois envolveram-se em confrontos físicos até que um deles puxou de uma faca, que espetou no peito do rival.









